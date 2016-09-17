馬勒卡逼近北台灣 基隆現6米浪
颱風馬勒卡逼近北台灣，基隆市上午雖然風雨不大，但海邊已出現6米高長浪，岸巡籲民眾切勿前往海邊觀浪，以免發生危險。
中央氣象局雖已針對基隆北海岸地區發布大雨特報，但基隆市上午僅有間歇雨勢，雖然市區過去24小時累積雨量只有約21毫米，岸巡人員仍舊不敢大意，一早就派員到外木山、潮境公園附近岸邊勸離觀浪民眾。
岸巡人員表示，望海巷附近海域今天目測已出現6公尺長浪，平浪橋從昨天下午4時多拉起封鎖線，派員管制禁止人車進入潮境公園，截至中午為止，至少勸離百輛車近400人，民眾也很配合隨即離開，呼籲颱風期間，民眾應多注意自身安全，切勿到海邊逗留或觀浪，以免發生危險。
另外，根據基隆市災害應變中心統計，截至下午1時為止，共受理4起案件，包含電線掉落2件、招牌掉落1件、道路坍方落石1件，相關單位已派員處理。1050917
(中央社)
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