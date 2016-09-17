聯軍空襲再傳捷報！美證實擊斃IS宣傳頭目

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美國五角大廈證實，聯軍7日針對敘利亞北部城市拉卡發動空襲，順利擊斃「伊斯蘭國」新聞部長法亞德。(美聯社)

一周前聯軍才剛剷除IS頭號戰略家，7日再針對敘利亞北部城市拉卡（Raqa）發動空襲，美國五角大廈今日證實，「伊斯蘭國」最高層頭目之一、新聞部長法亞德準備出門時，在住處外遭到美軍無人機擊斃身亡。

五角大廈發言人庫克(Peter Cook)指出，法亞德(Wa'il Adil Hasan Salman al-Fayad)又名瓦伊勒博士(Dr. Wa'il)，是伊斯蘭國的新聞部長以及領導機構「資深諮議會」(Senior Shura Council)的重要成員。

法亞德主要工作是監督製作刑求和處決的宣傳影片，他與8月30日遭美軍炸死的伊斯蘭國發言人阿德納尼(Abu Mohamed al-Adnani)是親密夥伴。

(中時)