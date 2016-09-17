颱風門診是德政？ 邱淑媞：「請容許我稱之為歪風」

颱風門診到底該不開開設?正反議論交鋒。(圖/本報系資料照片)

中秋連續假期遇上颱風前後包夾，把民眾日常生活的作息計畫打亂以外，更憑添不少爭議。繼颱風天該不該停止外送服務的議論後，前國民健康署署長邱淑媞對於「颱風門診」的現況也提出質疑，強調在颱風天「安全最重要」，颱風門診有時反而增加醫護人員與病患的危險。

前國健署長邱淑媞在臉書上PO文，對於颱風門診的適用性，提出建言。(合成圖 左圖/取自邱淑媞臉書 右圖/本報系資料照片 劉宗龍攝)

邱淑媞在臉書上PO文表示，「宣布停止上班的颱風天，(新聞台)跑馬燈總會顯示，哪些醫院有在看診。颱風天看診，是臺灣獨特的『德政』。各位如果不介意，請容許我稱之為 『歪風』」。邱淑媞進一步解釋，這種歪風，「既置醫護人員(及其家人)於危險之中，也讓病人成了猶如撲火的飛蛾，冒著風雨去就醫。」

針對民眾認為，醫護人員應該全年無休提供醫療服務，才是醫德；或是每當颱風來襲，各醫院就必須放出停診或開設颱風門診的訊息，彷彿這樣才算提供緊急應變的SOP，邱淑媞以她過去的實務經驗提出建言。認為颱風天更務實的做法，應該是經過評估後，「若急診可以吸納，就直接由急診提供(醫療服務)」；更重要的是，邱淑媞建議，各門診在颱風過後，應該提供加號服務，讓病人不用擔心颱風天沒去門診，颱風過後就掛不到號，如此才能兼顧醫護人員安全與病患權益。邱淑媞疾呼，畢竟「安全最重要，希望別再犧牲醫護人員(與病人)的安全，搞這種『德政』了。」

(中時電子報)