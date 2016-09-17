陽岱鋼新動向 明年有望挑戰美國大聯盟

陽岱鋼明年可能改打美職大聯盟。（資料照片／火腿官網）

我國旅日職棒火腿隊球星陽岱鋼今年球季結束後的落腳處出現多種可能！不僅先前傳出的讀賣巨人隊、也可能是軟銀鷹隊，最近傳出他要轉往美國大聯盟發展，因為那是陽岱鋼的棒球夢！

今年日職球季已經進入尾聲，自由球員（FA）的動向也開始受到關注，最近日媒列出幾位重要球星行使「FA」權利的動向，陽岱鋼是身價排名第3的球星，僅次於歐力士的糸井嘉男、西武的岸孝之。

由於巨人隊因為賭博案導致需要更多好手補強，因此，陽岱鋼最早被傳出季後可能轉往巨人隊發展，不過，軟銀鷹隊也是求才若渴，主因軟銀的柳田悠岐本季骨折受傷，所以找上陽岱鋼加盟也有可能。

加上陽岱鋼高中選讀福岡第一高校，表現頗獲好評，軟銀與火腿在2005年日職選秀會都是第1指名陽岱鋼，但是王貞治沒能抽中籤，而讓火腿以1億日幣簽走。

近來，傳出陽岱鋼還是熱愛福岡的一切，加上他往返台灣與家人相聚，北九州的福岡總比北海道的札幌近多了。

不過，最勁爆的是有經紀人表示：「聽說陽岱鋼會先考慮挑戰美職大聯盟，雖然入札金額可能不會太高，但對球隊的進帳有一定的幫助，陽岱鋼是跑、守、打3拍子的球員，應該可以拿到大聯盟合約。」因為前往美職大聯盟發展是陽岱鋼未來最大的夢想！

(中時電子報)