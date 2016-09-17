陽岱鋼新動向 明年有望挑戰美國大聯盟
我國旅日職棒火腿隊球星陽岱鋼今年球季結束後的落腳處出現多種可能！不僅先前傳出的讀賣巨人隊、也可能是軟銀鷹隊，最近傳出他要轉往美國大聯盟發展，因為那是陽岱鋼的棒球夢！
今年日職球季已經進入尾聲，自由球員（FA）的動向也開始受到關注，最近日媒列出幾位重要球星行使「FA」權利的動向，陽岱鋼是身價排名第3的球星，僅次於歐力士的糸井嘉男、西武的岸孝之。
由於巨人隊因為賭博案導致需要更多好手補強，因此，陽岱鋼最早被傳出季後可能轉往巨人隊發展，不過，軟銀鷹隊也是求才若渴，主因軟銀的柳田悠岐本季骨折受傷，所以找上陽岱鋼加盟也有可能。
加上陽岱鋼高中選讀福岡第一高校，表現頗獲好評，軟銀與火腿在2005年日職選秀會都是第1指名陽岱鋼，但是王貞治沒能抽中籤，而讓火腿以1億日幣簽走。
近來，傳出陽岱鋼還是熱愛福岡的一切，加上他往返台灣與家人相聚，北九州的福岡總比北海道的札幌近多了。
不過，最勁爆的是有經紀人表示：「聽說陽岱鋼會先考慮挑戰美職大聯盟，雖然入札金額可能不會太高，但對球隊的進帳有一定的幫助，陽岱鋼是跑、守、打3拍子的球員，應該可以拿到大聯盟合約。」因為前往美職大聯盟發展是陽岱鋼未來最大的夢想！
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。