恆春鎮大坪頂地區預計今日下午可恢復供水

台水緊急完成恆春鎮山區自來水臨時管線，今日下午送電後，恆春鎮大坪頂地區可恢復供水。（圖／台水提供）

屏東縣恆春鎮頭溝里，往大坪頂的山區道路，因受到莫蘭蒂颱風影響，嚴重坍塌，導致埋設在道路上的150公釐自來水管線，遭滑落，造成大坪頂地區約百餘戶，無水可用。台水公司人員不眠不休，連夜冒雨翻山越嶺，埋設臨時管線，終於昨（16）日晚間完成工程，俟平寮加壓站今（17）日下午送電後，可恢復供水。

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