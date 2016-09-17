因應馬勒卡來襲 國軍待命2萬兵力

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中秋連假，連續2個颱風襲台。因應馬勒卡颱風來襲，副參謀總長蒲澤春上將今早召開防颱會議，國軍目前待命兵力共2萬5837人，主要災防裝備38類3萬8551部機具皆已完成整備。

國防部表示，蒲澤春今早8時召開馬勒卡颱風防颱第4次管制會議；參謀總長嚴德發上將隨後也指導莫蘭蒂颱風災後復原工作，應於安全前提下以「大兵力集中運用」為原則，將受災學校優先復原，以利學生週一上課；營區防颱應以莫蘭蒂颱風經驗為教訓，妥處整備工作。

因應馬勒卡颱風來襲，國防部指出，國軍目前待命兵力計2萬5837人，主要災防裝備包括航空器15架、艦艇123艘、甲車285部、輪車2087部、工程機具1345部等38類3萬8551部皆已完成整備。

另為執行山區緊急搜救任務，陸軍航特部完成特戰小組22組128人預置兵力派遣規劃，目前已派遣18組104人進駐宜蘭大同、新北烏來、苗栗泰安、南投信義等13處，以利於第一時間投入災害搶救工作。

此外，國軍今日執行花蓮秀林、萬榮、豐濱、卓溪等4處預防性撤離444名民眾，自16日迄今協助執行民眾撤離1561人，完成沙包堆置2100包。

在莫蘭蒂風災復原工作部份，國防部指出，今天計派遣兵力5095人、車輛機具4類203輛，協助金門、台東、台南、高雄、屏東等地區，執行市容整理、機關學校整理及環境消毒等工作。

國軍自13日迄今派遣兵力2萬8244人次、車輛機具1527輛次、協助執行民眾撤離2403人、沙包堆置1萬7724包、土石清理160噸、機關學校119處、道路清理679公里、路樹清理8715棵，環境消毒2萬4600平方公尺。1050917

(中央社)