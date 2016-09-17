求好孕上網看偏方 醫師說沒效

我要評比

不少夫妻想求好孕，先上網求解，包含做愛姿勢、完事後要躺多久，還要吃特定保健食品。不過，醫師說，這些偏方多是迷思，可能花錢又傷心，應諮詢專業。

國泰綜合醫院生殖醫學中心主任賴宗炫受訪時表示，現代社會生活普遍高壓、工時長，適齡婚育的年輕人還沒準備好當爸媽，但等到準備好了要結婚、生育，可能早過了合適的生育齡。

賴宗炫說，女性的生育能力一般過30歲就開始老化，從30到35歲間，每增長1歲，生育率就下降1%至2%；過了35歲後更是直線下滑，每年下降3%。男性則是年過40後生育力明顯下降，不僅精子品質不好，也可能有性功能障礙攪局。

賴宗炫表示，生育力下滑除跟年齡增長、功能退化有關，也跟日常生活習慣、壓力大、愛熬夜、飲食西化、3C使用過多、環境荷爾蒙暴露等有關。

他說，人的生殖系統比較脆弱，容易受到外界、荷爾蒙分泌影響，工時長、壓力大、晚睡等都會直接間接影響內分泌系統。當生殖荷爾蒙變化，會影響泌乳素和甲狀腺。若泌乳素太高或甲狀腺太低都會抑制排卵。

根據台灣統計發現，不孕症成因有35%來自男性不孕，40%女性不孕，10%到20%是男女雙方都不孕，剩下的10%是不明原因不孕。

賴宗炫說，很多「大齡」夫妻想求好孕，卻用錯方法，包含先上網拜「估狗」大神，看網路上教學要用什麼性愛姿勢、女性屁股下要墊枕頭、要躺多久才能起身等，還會上網查「不孕吃什麼」，好像吃對了好孕就來。

他表示，網傳卵巢功能不佳或早衰婦女可以吃肌醇、白藜蘆醇、輔(酉每)Q10、紫河車、胎盤素等，都沒有大規模研究證據，消費者若誤信產品的過度宣稱，可能只是花冤枉錢、沒有懷孕又「傷心」。

賴宗炫說，求好孕應先就醫尋求專業建議，改善生理問題導致的不孕，如輸卵管阻塞、子宮內膜異位、無經症、性功能障礙等；其次是調整生活習慣、作息正常、睡眠充足、戒菸、減酒。

在飲食方面，賴宗炫說，應均衡飲食，如維他命C、葉酸等營養素對卵子、精子都有正面幫助，含豐富蛋白質的豆類、肉類也可以供應生殖細胞需要的原料。

此外，賴宗炫說，應適度規律運動、有助身體血液循環、活化骨盆腔、子宮卵巢機能，且女性身體質量指數（BMI）應維持在18到24之間，過多脂肪會導致身體胰島素抗性增加，讓排卵異常。1050917

(中央社)