災後重建丟給國軍說 陳菊：撕裂軍民情感

高雄市長陳菊今天說，市府向來與國軍合作無間，也非常感謝國軍弟兄不辭辛勞協助面臨的各項災害，若干指控市府救災不力丟給國軍說法並非事實，也撕裂國軍民間感情，令人遺憾。

陳菊上午赴大寮至學路視察電力搶修情形，並慰勉台電工程人員辛勞時，做以上表示。

陳菊肯定並感謝台電人員於短時間內，緊急復原電力供應，將停電用戶數由45萬戶降至3000戶。她表示，這3000戶搶修上較為困難，期勉台電於安全無虞及專業評估下，儘速全數恢復電力供應。

陳菊又說，高市已全面復水，這次莫蘭蒂風災是高市自賽洛瑪颱風後，風力最強的一次。

面對有網友指責市府救災不力，陳菊澄清說，颱風警報解除後雖依往例解除災害應變中心一級開設，但為因應莫蘭蒂颱風帶來的損害，隨即成立災後復原小組，昨天並動員市府環保局、工務局、教育局及開口契約協力廠商等共投入7000多名人力，國軍則支援1200多人，加速進行後續的災後重建工作。1050917

(中央社)