大潮日 馬公港區海水逼近警戒線

秋節連假，今天適逢農曆17日大潮，近午時分滿潮，澎湖馬公商港、漁港海水都溢過碼頭，逼近堤防警戒線。

颱風「莫蘭蒂」與「馬勒卡」先後來襲，今天又適逢農曆的17日大潮時分，澎湖天氣晴朗，但接近中午時分，剛好滿潮，無論是馬公商港或是第2、3漁港，水位都達到警戒線，潮水在風勢的助偃下，浪潮溢出至碼頭堤防路面上，吸引路過人車的圍觀。

不少釣客趁著滿潮時在碼頭附近垂釣，港區內也不時可見烏魚躍出水面的場景，吸引民眾好奇圍觀。1050917

(中央社)