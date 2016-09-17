陳偉殷20日重返先發 主場迎戰國民

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美國職棒邁阿密馬林魚官網報導，台灣左投陳偉殷傷癒歸隊，將在台灣時間20日上午7時於主場先發，出戰華盛頓國民隊。

陳偉殷在7月底因左手肘扭傷，進入傷兵名單，近1個多月的時間逐漸恢復傳接球練習、模擬賽，最近一次模擬賽約投65球。

陳偉殷透過翻譯，對美國媒體說：「這次復出不論對球隊、或是對我自己都很重要，希望可以對球隊有所貢獻。」

在7月20日受傷之前，陳偉殷本季19場先發，戰績5勝4敗、防禦率4.99。

「我們當然會特別小心」，總教練馬丁利表示，陳偉殷這次先發有可能只投4局到5局，視狀況而定。投手教練涅維斯（Juan Nieves）表示，這是先發不用投太長，大約80球。

如果一切順利，陳偉殷在球季尾聲約有3次先發；到10月2日例行賽結束前，馬林魚衝刺季後賽，目前外卡排名落後5場勝差。1050917

(中央社)