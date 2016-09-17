憶大學風災淹水過腰 柯志恩：全賴國軍清理
中秋連假，卻接連兩個颱風先後侵襲台灣，打亂不少人的形成與心情。國民黨籍立委柯志恩在臉書發文，回憶當年讀政大時，曾遇颱風來襲，水淹到腰部以上，當時全賴阿兵哥幫忙，恢復校園原貌。
國民黨籍立委柯志恩臉書發文，自述看到南部受災嚴重，滿目瘡痍的景象，回憶起在災後重建的畫面中，除了政府高層與穿著繡有名字上衣的民意代表外，便是著迷彩軍裝的年輕士兵。軍人忙著清泥搬樹、馳援防救，這個時刻，沒有人會有批判，只有感謝。
柯志恩想起30年前就讀政大時，畢業考前遇颱風來襲，水淹及腰。當時全賴大批阿兵哥進駐校園清理。準備應考的女同學們，還不時與年輕力壯的阿兵哥們互換眼神，不忘評斷哪一個比較帥。幾十年過去，台灣經歷過無數次災難，國軍依然站在救災第一線，讓殘破家園復原。
柯志恩也說，無論現在女學生如何看待新時代的阿兵哥，她都要深深一鞠躬，感謝這些阿兵哥。
(中時)
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