叫板中俄軍演 美軍雷根航母南海實彈演習

演習中美軍宙斯盾艦發射了魚叉反艦導彈。 (圖取自/中評網)

宙斯盾艦發射魚叉導彈。(圖/中評網)

密集陣近防系統射擊。(圖/中評網)

發射干擾彈，誘騙敵方紅外製導武器。(圖/中評網)

美軍雷根號航母。(圖/中評網)

魚鷹運輸機。(圖/中評網)

中俄兩國海軍9月12日起至19日，在南海空域舉行代號為「海上聯合－2016」的聯合軍事演習。雙方進行聯合防空、聯合反潛、聯合海空尋殲等科目展開演練。該軍演假想敵-美軍也沒閒著，美軍雷根號航母戰鬥群在靠近南海的菲律賓海域展開實彈演習。

美國海軍網公布的照片顯示，演習中美軍宙斯盾艦發射了魚叉反艦導彈，密集陣近防系統等艦上武器也開火射擊。這演習被認為是叫板中俄海軍南海聯演。

美軍魚叉導彈是美國海空軍現役最主要的反艦武器，可以自飛機，各類水面軍艦以及潛艇上發射。魚叉飛彈發射後，以60公尺左右的巡航高度，以0.75馬赫的速度飛行。捕獲到目標後，魚叉飛彈會進一步下降高度貼海飛行，再躍升向目標俯衝，穿入艦橋內部爆炸，以提高摧毀敵艦指管通情能量效果。

魚鷹運輸機也參加演訓，在雷根號航母起降。魚鷹運輸機是款傾轉旋翼機，傾轉旋翼機具備直升機的垂直升降能力，但又擁有固定翼螺旋槳飛機較高速、航程較遠及耗油耗較低的優點，時速高達500公里，是世界上飛最快的直升機。

(中時電子報)