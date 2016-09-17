怕撞前車害後車追撞致一死四傷 曳引車司機判刑
曳引車司機羅漢昭，前年2月在高速公路上疲勞駕駛打瞌睡，發現快撞上前方聯結車，立刻緊急煞車並將車頭左轉90度偏向中間分隔島，但因附掛半拖車車體過長，車身因此橫跨三個車道，造成後方小客車無從閃避，直接撞上，小客車上自小一起長大的五位好麻吉，一死四傷，案經最高法院審結，考量羅已和死者及二傷者和解，依業務過失致死罪判刑1年確定。
37歲的羅漢昭，2014年2月13日凌晨2點半，從台南開曳引車附掛半拖車載貨北上，行經國道一號北上43.1公里（桃園市蘆竹區路段）外側車道時，因為疲勞駕駛打起瞌睡，醒來時發現快撞上前方的聯結車。羅漢昭因此緊急煞車，並將車頭向左轉90度朝左側分隔島方向閃避。但因附掛半拖車，車身過長，致使車身偏移橫跨的內側、中內車道和中外車道等三個車道。
這時恰好有從桃園楊梅北上要去拜四面佛，由周姓男子駕駛，附載4位自小一起長大好友的小客車，因前方車道都被羅漢昭車身擋住，在不及煞停下，直接撞上曳引車左前側，造成周男死亡，同車好友兩重傷兩輕傷；重傷之一的彭男迄今肢體左側偏癱、大小便失禁。案發後，羅對自己的疏失坦承不諱。
法院審理時，認為營業曳引車附掛營業半拖車，車輛體型龐大，在駕駛上需較長的反應時間及煞車距離，應更為謹慎，否則一旦發生車禍，動輒死傷慘重，羅漢昭駕駛時理應謹慎小心，卻因疲勞駕駛未注意車前狀況，為了避免追撞前車，偏離行進的外側車道，而使車身橫跨3 車道，後方由中內車道開來，周姓被害人駕駛的自用小客車無處閃避，直接撞上曳引車，造成被害人家屬永遠無法回復的傷痛。
但考量羅已和周男等3位被害人和解，依業務過失致死罪判刑1年。案經上訴三審，最高法院認為審並無不當，判決駁回，全案定讞。
(中時)
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