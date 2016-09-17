輔英科大災損1200萬 校方召回教職員搶修
輔英科技大學受莫蘭蒂重創，校園內18棟大樓每棟均有災情，損失粗估達1200萬元，校長顧志遠17日動員250名教職員，回學校合力搶修，希望趕在19日上課日前恢復校園原貌。
顧志遠說，這是輔英科大遷校以來最慘重災情，校園滿目瘡痍，大樹全倒30棵、半倒超過百棵，學生形容根本不必造景就可以拍電影《明天過後》。
輔英校內18棟建築物均出現漏水、天花板受損，圖書館、體育館外牆磁磚剝落，專業教室變水池，至少20間教室需要修繕，宿舍電力也中斷，共有93名大陸短期研修生和留宿學生受到影響，由校方警急安排安置處所。
校方指出，全校災損初估至少1200萬元，而且目前各地都在進行復原工作，缺工又缺料，校方只能盡力調度物料搶修，今天召回250名教職員工，全力動員清理校園，盼19日上課日前恢復安全舒適校園環境。
(中時)
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