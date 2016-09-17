反台化 學者專家提實證反駁

反對台化展延鍋爐操作許可證，環保團體展開一系列抗議活動，今天找來學者專家開記者會，以學術證據證明污染對人體危害。

在彰化市設廠的台化公司，廠區內2座蒸汽鍋爐的操作許可證將在9月28日到期，台化公司向彰化縣政府申請展延，不過彰化縣內的環保團體認為，台化的蒸汽鍋爐燃燒生煤，加上工廠位於市區內，已對彰化市的空氣品質造成影響，因而舉辦一系列的活動，呼籲縣府不要發給台化操作許可。

包括中興大學工學院副院長莊秉潔、前國立彰化師範大學校長張惠博以及中山醫學大學公衛系教授廖勇以及台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃等人，今天上午在彰化縣政府前廣場召開記者會，以學術證據及數字證明城市裡不應該設有燃煤電廠。

莊秉潔指出，市區內不應有燃煤電廠，而台化位於彰化市市區內，二氧化碳排放量也是彰化縣最大，而台化的鍋爐汽電共生，產生許多致癌物，直接影響到彰化市市民，而根據環保署針對有害重金屬排放源的調查，發現重金屬主要來源為燃煤電廠以及汽電共生廠，所排放出來的重金屬不僅污染空氣，也污染了土壤以及作物。

前國立彰化師範大學校長張惠博也指出，他以前在美國念書時，會路過一間一直冒煙的工廠，後來工廠不見了，詢問之後才知道被關廠了，他以美國為例指出，縣長對於台化議題曾提出3個如果，但他不要3個如果，只要有1個好的結果。

除了記者會外，環保團體明天也將發起反對台化展延的遊行活動，遊行隊伍將先在彰化市成功公園集結出發，行經旭光路、孔門路以及彰化火車站等，預計11時抵達彰化縣政府，宣導反對台化展延鍋爐操作許可證、維護空氣品質的理念。1050917

(中央社)