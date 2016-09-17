曾文水庫每秒放水400立方公尺

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日前，莫蘭蒂颱風雖未為曾文水庫帶來豐沛進帳，不過，受到阿里山集水區降雨豐沛影響，曾文水庫下午1點起，將開溢洪道閘門洩洪，總計每秒放水將高達400立方米；由於放流量不小，水利署南區水資源局籲請下游沿岸居民注意安全。

曾文水庫目前處於滿水位，原本維持每秒50立方米的放流量，不過上午起，阿里山區因為馬勒卡外圍環流影響，降雨明顯，水庫啟動防颱因應。除了水力發電、PRO放水之外，今天下午1時起，將加開閘門，從溢洪道放水，總計每秒多達400立方米，下游居民要小心防範。

(中時)