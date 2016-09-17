海碩男網》盧彥勳拚第3冠 海碩盃高雄開戰
2016年高雄海碩盃國際男子網球挑戰賽，於17日至25日一連9天在高雄市陽明網球中心開打，今年台灣一哥盧彥勳將力抗眾多國際好手踢館，包括世界單打排名66澳洲米爾曼（John Millman）、以色列一哥瑟拉（Dudi Sela）及衛冕冠軍韓國天才少年鄭泫等，尋求生涯第3座海碩男單冠軍，力保將冠軍留在寶島。
今年我國好手由盧彥勳領銜，王宇佐、陳迪、楊宗樺、謝政鵬、莊吉生、彭賢尹、黃亮祺、易楚寰和洪睿晨都已報名參賽。盧彥勳在美網結束後，世界排名自73略升自71，他曾在2012、2013年取得海碩盃男單2連霸，今年傷癒後已奪2座挑戰賽等級賽事單打冠軍，盼在國人面前捧冠。
國外眾家好手也來勢洶洶，除了米爾曼、擁有20座挑戰賽冠軍頭銜以色列瑟拉，近況絕佳的日本好手衫田祐一，單打排名首度闖進百名的日本新生代西岡良仁，以及年僅20歲的韓國天才少年鄭泫也都將角逐金盃。
海碩盃男網賽為12.5萬美元加住宿等級，為我國最高等級的ATP男網賽，冠軍可獲得ATP積分125分，優於大滿貫賽事32強的90分。17、18日展開會外賽，19日起會內賽開打，25日進行單／雙打決賽。賽事以發票換門票方式免費入場，海碩盃官網http://www.oectennis.com/files/11-1001-173.php也將提供即時比分及網路直播連結，八強賽起民視無線台將提供現場直播服務。
(中時電子報)
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