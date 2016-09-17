有雷! 屍速列車暗黑結局曝光 倖存者只剩「他」

屍速列車暗黑結局曝光，引發網友熱議。(圖/達志影像)

南韓《屍速列車》在台上映之後，創下破億票房的好成績，電影賣座之處在於探討人性自私的黑暗片，而近日也傳出該電影結局原設定「暗黑版」，也讓影迷驚呼難以接受。

電影結局原是主角孔劉因被活屍咬傷，擔憂傷害女兒因此跳火車輕生，僅剩史上「最強孕婦」和小女孩成為唯一生還者，不過近日卻瘋傳「暗黑版結局」，那就是飾演營運長的金義聖在隧道前下車後，讓盛景和秀安當誘餌走入隧道，未料士兵以為他們是活屍開槍射殺，容錫確定毫無危險才進入隧道，成為「暗黑版」中唯一的倖存者。

對於暗黑版結局曝光，有不少網友大表這結局才符合現實，不僅將人性的黑暗面發揮到極致，也符合導演點出南韓社會對人性的反思，不過也有網友認為這結局太多極端，若真的是結局走向可能無法接受。

(中時電子報)