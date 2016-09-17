馬勒卡逼近 基隆下午風雨變大

我要評比

八斗子漁港一名外籍船工的傘被瞬間強風吹翻。（楊彩成攝）

風雨將至，八斗子漁港內，船員加緊腳步將船隻固定在碼頭。（楊彩成攝）

下午兩點左右，基隆海邊風雨開始變大，海浪拍打岸邊，激起陣陣浪花。（楊彩成攝）

馬勒卡颱風逼近北台灣，中央氣象局已針對基隆北海岸地區發布大雨特報，基隆市風力已達停止上班及上課標準，17日下午兩點左右開始出現較大風雨。

根據氣象局資料，新北市坪林區已有三個測站近十分鐘累積雨量達到10毫米，台北市文山區埤腹測站也有有6毫米。基隆市基隆測站與五堵測站近十分鐘目前僅1毫米，但也已逐漸出現風雨。

(時報周刊)