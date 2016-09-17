鄭秀文抱病開唱 自責表現不佳淚灑舞台

香港歌手鄭秀文昨晚在紅館開唱，無奈日前感冒未痊癒，喉嚨聲音仍顯沙啞，自我要求高的鄭秀文，自責表現欠佳，在台上大哭拭淚，但台下歌迷仍力挺鼓勵，並不時大聲合唱。

睽違6年，鄭秀文（Sammi）日前推出全新國語單曲「我就是愛你不害怕」，回歸國語歌壇，她昨晚在香港紅磡體育館，展開「Touch Mi 2 世界巡迴演唱會 2016」一連8場的首場演出。

演唱會舞台、造型都相當有看頭，4面巨型機關舞台宛若變形金剛，一下如大型翹翹板般360度旋轉，一下變身巨型十字架，噱頭十足；造型向來走在歌壇尖端的鄭秀文，這次也沒讓人失望，一連多套造型，無論是羅馬戰士盔甲裝、還是性感黑紗透視內衣，都帶給歌迷視覺上的驚喜。

在嘉賓部分，首場就請來好友劉德華擔任嘉賓，讓台下歌迷high翻，兩人一起合唱了「我們的主題曲」，劉德華也自己獨唱了一首「一起走過的日子」；蕭煌奇也驚喜現身與鄭秀文一起合唱「愛沒那麼簡單」。

不過，無奈的是，鄭秀文日前喉嚨發炎，昨晚開唱仍未完全痊癒，聲音仍顯沙啞，也幾度出現走音、高音唱不上去的情形，讓自我要求高的鄭秀文十分自責，在台上大哭拭淚，但台下歌迷仍力挺鼓勵，並不時大聲合唱，場面溫馨。

經過一晚沉澱，鄭秀文今早在臉書發文說，「冼了澡，躺在床上，細細回想昨晚的演出，想說，感激你們，多得有你們，多謝你們。但更重要的是，對不起。」並向歌迷承諾「一定會儘全力完成餘下7場」。1050917

(中央社)