個性太真 喬任梁上戀愛節目：原來意淫比荒淫可怕
28歲大陸男星喬任梁昨(16日)晚間傳出驟逝，死因眾說紛紜，警方目前已排除他殺，較可靠的說法則是喬任梁生前有抑鬱症，個性率直的他曾多次因言論惹來網路霸凌，去年他上戀愛實境秀《我們相愛吧》與徐璐配對，節目結束後仍被炒作，他對此有感而發說：「原來意淫比荒淫還要可怕」，惹火了CP粉絲，他只好把評論關掉，還將頭像換成宗教標誌，表達無聲的抗議。
喬任梁突然逝世，仍在網上引起熱烈討論，知名微博網友「圈內教父」爆料說：「去年天津爆炸，喬任梁發了條微博說飛蛾撲火，其實他想表達的意思是讓消防員別再去了，火那麼大會犧牲更多人。結果引來一片謾罵。其實喬任梁給消防隊捐了100萬」，可見他口直心善個性。
而去年喬任梁和徐璐配對上戀愛實境秀，組成「慌張夫妻」，相較其他明星都對兩人後續發展不置可否，喬任梁在節目錄製時便自招比較喜歡另一對「石榴夫妻」劉雯的個性，播出結束後又斬釘截鐵表示不可能跟徐璐結婚，「因為我擇偶標準第一是不能是圈內人」，並無奈說意淫比荒淫還要可怕。
「圈內教父」對此有感而發，透露：「最後喬任梁關了微博評論，再後來把微博頭像和背景都換成了道教辟邪標誌。網絡暴民就是這麼無形中傷害人的，所以要提醒自己不要隨意出口成髒刻薄成性，不知道自己隨便說話會給別人造成多大的傷害，尤其是娛樂圈這種超強壓力的行業，我覺得我們作為網絡的一分子，也是時候應該反省一些東西了。」
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(中時電子報)
關鍵字：喬任梁
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