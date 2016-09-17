公司證實喬任梁患抑鬱症「黑暗絕望曾伴隨他」
大陸新生代男星喬任梁昨(16日)晚驟逝，被發現在上海住家中身亡，得年28歲。喬任梁尋短原因，外界眾說紛紜，警方正在調查中，初步已排除他殺可能，曾傳出喬任梁生前有憂鬱症、遭網路言論霸凌等等，甚至他在世的異狀都備受矚目，稍早經紀公司發出聲明，證實喬任梁生前罹患抑鬱症。
喬任梁形象陽光、樂觀，喬任梁的經紀公司今（17日）透過《新浪娛樂》發聲明，表示喬任梁飽受失眠困擾多年，「去年在繁重的工作中，遇上外界種種對他不實的報導和重傷的話語后，他患上了抑鬱症」，不過對工作要求完美的喬任梁堅持完成工作。
聲明中進一步指出「外界發出的歪曲事實和重傷他的言論報導，使他被誤解，種種被猜疑的聲音給他造成無形巨大的壓力導致病情加重，黑暗和絶望一度伴隨着他」，這一年就醫求診、減少工作、度假散心，讓喬任梁病情逐漸好轉，不料他卻用這種方式離開。
喬任梁告別儀式將在上海舉行，詳細時間將擇期公告，聲明最後並沉痛寫下：「一路走好，我們摯愛的kimi……」。
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(中時電子報)
關鍵字：喬任梁、
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