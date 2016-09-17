高雄輕軌首件撞人 疑老翁違規釀禍

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高雄輕軌今天發生首件傷人意外，一列輕軌列車行經夢時代站北側台肥公司路口時，曾姓老翁疑違規闖越與車頭擦撞，造成手腳擦傷，送醫無礙，事故現場隨後排除，恢復正常行駛。

警方說，74歲曾姓老翁戴安全帽上午10時40分左右疑闖越台肥公司路口，與輕軌車頭發生擦撞，送醫救治沒有大礙，警方傳訊輕軌駕駛、現場義交並調閱附近路口監視器及列車行車記錄器調查，初步認為是曾姓老翁違規肇事，將依法開單告發。

阮綜合醫院指出，曾姓老翁手腳有輕微擦傷，家屬已趕到醫院照料，但不願受訪。

高捷公司表示，該路口當時有義交揮旗進行交通指揮，列車也發出噹噹鈴聲示警，輕軌車速約時速30公里，但曾姓老翁突然闖越，令駕駛煞車不及直接撞上，事故現場隨後排除，恢復正常營運。

現場目擊者表示，曾姓老翁原本已騎過輕軌，不知何故又折返，因而被撞，被車頭往前推，造成擦傷，並未遭輾過。

高雄輕軌列車7月正式營運，5月測試期間，列車由軟體園區站駛向高雄展覽館站時，曾與轎車發生擦撞，當時車頭掉漆，無人傷亡。1050917

(中央社)