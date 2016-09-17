MLB》進傷兵名單第17日 王建民：狀況良好

旅美投手王建民日前因右肱二頭肌肌腱發炎，被放進傷兵名單。(美聯社資料照)

旅美投手王建民日前因右肱二頭肌肌腱發炎，被放入傷兵名單，今日建仔接受媒體訪問時表示，復原進度良好，但是還未確定正式歸隊日期。

依據《美聯社》報導，王建民今日評估他的傷勢，建仔表示目前已進棚練投過2次，而手臂狀況感覺良好，復原進度也不錯，原本預計今日將再度進棚練習，但天公不做美，因雨而停練一次。

被問對何時確定能歸隊，王建民表示也尚未確定，一切等候球團進一步安排，皇家今日出戰白襪，終場以4比7敗陣，白襪王牌塞爾則是完投9局，奪下本季第16勝，明日皇家將推出瓦爾加斯（Jason Vargas）先發，這是他自從去年7月底接受Tommy John手術後首度登板投球。

(中時電子報)