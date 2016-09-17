自宅祝融 里長巡完災情無家可歸
颱風莫蘭蒂過境，高市滿目瘡痍，內門區內東里長陳价臣日前出門巡視里內災情，其妻也因病住院，無人在家空檔，住宅疑因電線走火被大火吞噬殆盡，令他無家可歸，急需各界伸援。
內門區里長聯誼會主席謝振城今天在網路貼文說，陳价臣是名熱誠服務的好里長，因公服務里民，自家房屋不幸被焚燬，目前已無家可歸，希望各界人士同伸援手協助他度過難關。
陳价臣曾連任數屆內東里長，任內曾爭取數千萬元建設經費，嘉惠鄉親。數年前陳妻身體不適臥病在床，需以輪椅代步，因公私難以兼顧，陳价臣只得耗費逾半薪資僱請外勞照顧其妻，好專心服務里民。
這次莫蘭蒂颱風來襲，因其妻為長期須洗腎患者，正巧送往醫院住診治療，陳价臣於風災後四處奔波，外出巡視災情及處理里內路樹倒伏急需清除的道路救援工作，其住家反而無人照顧，疑因電線走火，導致整棟房屋遭祝融吞噬，焚燬殆盡。1050917
(中央社)
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