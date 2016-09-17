颱風帶來降雨 曾文水庫開閘溢洪

颱風馬勒卡外圍環流為曾文水庫集水區帶來雨量；在颱風莫蘭蒂來襲時就持續調節性放水的曾文水庫，今天下午開啟溢洪道閘門提高放水量，管理單位請民眾遠離曾文溪下游河床。

台南地區今天沒有下雨，至中午為止太陽持續露臉，除了風勢較平常明顯一些之外，較未感受到颱風影響。但曾文水庫集水區上游的嘉義山區仍有雨勢，雖從13日起持續經由水力發電及永久河道少量調節性放水，但為顧及水庫安全，下午1時起開啟溢洪道閘門，提高放水量。

經濟部水利署南區水資源局副局長連上堯表示，下午1時起的總放水量為每秒400立方公尺，請民眾遠離曾文溪下游河床，河岸居民注意安全。1050917

(中央社)