颱風天抓寶 宜蘭海邊管制區湧入大批人群

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在颱風正強時，宜蘭海邊管制區突然湧入大批抓寶民眾，拿著手機四處搜尋「神奇寶貝」。（季志翔攝）

宜蘭海邊管制區突然湧入大批民眾，拿著手機四處搜尋「神奇寶貝」。（季志翔攝）

今天上午宜蘭受到颱風馬勒卡的影響還不明顯，風雨還不算大，在宜蘭海邊管制區突然湧入大批抓寶民眾，拿著手機四處搜尋「神奇寶貝」。

僅管氣象局及地方政府一再提醒所有民眾颱風期間盡量遠離易致災地區，例如海邊、山邊等地，但是宜蘭海邊管制區上午仍然湧入大批抓寶民眾，宜蘭縣政府也請岸巡、海巡人員加強勸導，保障民眾生命安全。

(中時)