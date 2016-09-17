盧曉晴東海賽第2輪打電動！ 10鳥到手攻第1

盧曉曉第2輪飆日巡生涯最佳63桿，衝上並列領先。(資料照 陳信翰攝)

台灣「高球1姊」盧曉晴，把首輪後9洞狂飆30桿的氣勢，延續到17日第2輪，且抓鳥攻勢更加猛烈，全場包括「連6鳥」在內，共狂抓10隻小鳥，這輪技驚四座飆出日巡生涯單輪最佳成績63桿(-9)，前兩輪總桿128桿(-16)，躍居與韓國女將全美貞並列第1。

盧曉晴第2輪除了打出生涯最多「連6鳥」，這輪63桿改寫過去3次最低桿64桿，另前兩輪-16桿也是日巡生涯最佳成績。

她過去3輪比賽最佳成績在2015年度假村信託高球賽以-15封后，結果東海公開賽前兩輪就-16，此戰可望創下3輪比賽最佳成績，拿下本季第2冠與日巡生涯第11冠。

值得一提的是，盧曉晴過去3次揮出64桿都贏得冠軍，包括2013年在美、日巡共同認證的美津濃菁英賽，贏得高球生涯海外首冠；17日飆出更出色的「63」之後，儼然是她奪得此戰的奪冠訊號。

以落後1桿進入第2輪的盧曉晴，這輪全程表現好像在打電動，抓鳥輕而易舉。全場共抓下10隻小鳥，包括第8洞到第13洞「連6鳥」，前9洞31桿，後9洞32桿，要不是第7洞打1個柏忌、最後5洞連打5個Par，否則這輪成績會更好，不過63桿已讓她攻上榜首。

可惜，韓國女將全美貞連續兩天都揮出64桿，讓盧曉晴沒能拉開領先差距，2人前兩輪在榜首平起平坐。由位居第3的日本女將成田美壽壽，落後盧、全4桿，預料盧曉晴18日決賽輪的爭冠競爭對手只剩下全美貞。

盧曉晴如果18日順利奪冠，可彌補上周日本LPGA錦標賽最後1輪爆桿衛冕失利遺憾，只是，全美貞是位日巡資歷11年的老手，本季也有1勝紀錄，經驗、實力與盧曉晴不相上下，2人18日同組爭冠，將是場競爭激烈的精采好戲。

姚宣榆靠著第2輪揮出66桿，以總桿135桿(-9)升至並列第5，蔡佩穎142桿(-2)並列第49，台灣女將這場比賽3人晉級最後1輪決賽，只有新人劉依貞146桿(+2)並列第80無緣晉級。

(中時電子報)