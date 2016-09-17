別管Uber了 解決都會區塞車還可這樣做

塞車已經成為最嚴重的城市問題之一，美國舊金山的共乘接駁服務新創公司Chariot提供客製化、點到點的共乘接駁服務，或許值得台灣借鏡。

根據統計，全球目前有50%的人口集中在都會區，預計到2030年將成長至60%。隨著城市人口增加，對人們的交通或貨物運輸，皆是一大考驗。

Chariot是介於計程車及公車的交通方式，提供客製化、點到點的共乘接駁服務，不僅便利、省時更省荷包，因應現今乘客的路線需求增加，接駁路線也隨之擴大。

根據國際會計事務所安侯建業（KPMG）為福特汽車（FORD）進行的研究指出，在交通流量的尖峰時段，每一輛動態共乘接駁車輛的運作，可減少至少25輛自駕車上路，減緩城市交通壅塞情形。

自2014年開始，Chariot開通了舊金山灣區28條路線，以近100輛的商旅車，依據用戶需求提供動態接駁服務；未來，Chariot將以更精密的演算法計算最有效率的接駁路線，更即時地滿足客戶的交通需求。

福特汽車日前也宣布收購Chariot，預計在1年半內拓展至舊金山之外的其它 5個城市。

此外，福特也與自行車共享服務商Motivate合作，目標在2018年底前將灣區自行車服務增加至7000輛，並擴增服務據點，FORD GoBike自行車將於明年推出，屆時用戶可通過FordPass平台使用。1050917

(中央社)