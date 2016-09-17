維護兒子偷吃 婆婆將兒媳虐成20公斤骷髏

圖為遭到婆婆惡意虐待，瘦到不成人形的山東楊姓女子。（圖／網路）

大陸山東有一女子婚後發現老公出軌，向婆婆反應後，卻反遭婆婆虐待，從一個健康、美麗的女子變成20公斤左右的骷髏。

圖為遭到婆婆虐待、丈夫又出軌的楊姓女子。（圖／網路）

圖為女子遭受到婆婆虐待前健康的模樣。（圖／網路）

北京《京華時報》報導，山東楊姓女子結婚後，才發現老公出軌。但事後向老公反映，但婆婆卻為兒子辯解以「男人都好色」為由給蒙混過去。後來，婆婆還甚至同意兒子將小三帶回家，楊姓女子不甘心服毒自殺，但自殺不成功卻癱瘓了。更慘的是，癱瘓後，她遭到婆婆的惡意虐待，導致她瘦得只剩下20公斤，成了名副其實的骷髏。

(中時電子報)