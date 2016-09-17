專家學者發動918大遊行 反對彰縣府核發台化許可證

反對彰化縣政府核發台化燃煤許可證展延，彰化環團與各界大串聯1天1行動至縣府廣場表達訴求。（謝瓊雲攝）

10多名專家學者今天上午集結在彰化縣政府廣場表達訴求，反對台化繼續燃煤汙染彰化空氣。（謝瓊雲攝）

台灣健康空氣行動聯盟等環團人士，明日將號召九一八大遊行，以實際行動上街表達反台化繼續燃煤生電立場。（謝瓊雲攝）

台化燃煤操作許可證將在28日到期，上午多名醫界、學界人士齊聚縣府廣場拉布條表達反對立場，明天將發動918大遊行表達訴求；對此台化護廠聯盟呼籲縣府傾聽台化員工心聲讓他們能安心工作，環保局強調將邀請專家學者進行最後審查再做准駁。

中興大學工學院副院長莊秉潔、台灣生態學會理事長楊國禎等10多名專家學者在縣府廣場拉布條號召「918大遊行、終結台化污染」，並高呼口號「不要沒有道德的政治、不要沒有道德的商業」。

莊秉潔說，市區不應設置燃煤電廠，台化運轉50年，產生很多的致癌物質，包含重金屬、戴奧辛等，讓彰化市民無論男女的罹癌率高居鄰近鄉鎮之最；明道大學教授黃源河則指，過去在彰師大上課時曾多次聞到異味，味道重到需要更換教室上課，呼籲縣民站出來為自己健康發聲。

台化許可證展延核發期限進入倒數十天，彰化縣環團與各界大串聯，一天一行動，明天的大遊行將自成功公園經旭光路、東民街、孔門路、和平路、中正路二段、華山路、中山路二段到彰化縣府廣場集結，包含彰化學生陣線50名高中生也將到場加入聲援行列。

台化護廠聯盟員工指出，無意製造對立，只盼望縣府依法行政核發操作許可證，讓台化員工能安心工作。

環保局長江培根回應，彰化縣已制定「彰化縣公私場所使用高汙染特性燃料自治條例（草案)」，將是全國最嚴格的空氣汙染物管制標準，已報請環保署審查，法制程序完成後將據此嚴格執行，至於台化許可展延案，將邀請專家學者進行最後審查，依法准駁。

(中時)