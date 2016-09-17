馬勒卡颱風影響球賽，鋒哥雕像揭幕都延至明日。(周鎮宇攝)

原定義大犀牛與Lamigo桃猿今在桃園棒球場交手，不過受到馬勒卡颱風影響，確定延賽，原本今日陳金鋒雕像就要向球迷亮相，也順延至明日。

今兩隊賽事，內野門票全數賣光，可惜因颱風延賽，將在明日下午一點舉行一日雙重戰，不過球團表示，今日還是會開放現場已來排隊的球迷進場購買商品，至於原本今日要舉行陳金鋒雕像揭幕儀式，也被迫順延，想要一睹雕像英姿的球迷得在等等。

球團表示，若明日午場比賽順利開打，鋒哥揭像儀式預計在中午12時進行，若因雨勢過大僅打晚場，儀式則改為下午4點。

(中時電子報)