馬勒卡颱風影響球賽 鋒哥雕像揭幕都延至明日
原定義大犀牛與Lamigo桃猿今在桃園棒球場交手，不過受到馬勒卡颱風影響，確定延賽，原本今日陳金鋒雕像就要向球迷亮相，也順延至明日。
今兩隊賽事，內野門票全數賣光，可惜因颱風延賽，將在明日下午一點舉行一日雙重戰，不過球團表示，今日還是會開放現場已來排隊的球迷進場購買商品，至於原本今日要舉行陳金鋒雕像揭幕儀式，也被迫順延，想要一睹雕像英姿的球迷得在等等。
球團表示，若明日午場比賽順利開打，鋒哥揭像儀式預計在中午12時進行，若因雨勢過大僅打晚場，儀式則改為下午4點。
(中時電子報)
關鍵字：陳金鋒
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