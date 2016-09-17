NCC不重審中嘉案 黃國昌：形同實質放水

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時代力量立委黃國昌今天表示，國家通訊傳播委員會（NCC）日前一紙公文表明不會重審中嘉案，交由經濟部投審會處理，「形同實質放水」，他質疑行政院長林全是向徐旭東低頭。

遠傳與摩根士丹利亞洲私募基金（MSPE Asia）去年宣布策略聯盟，透過購買公司債取代入股，入主台灣最大的有線電視系統商中嘉。

黃國昌今天在社群網站臉書（Facebook）發文指出，馬政府時期的NCC，趁新國會上任前火速允許遠傳入主中嘉；但在新任國會指責NCC放水，經濟委員會與交通委員會更作成決議，要求NCC重審；要求經濟部投審會不得在新政府交接前，放行這個媒體併購案。當時的經濟部長鄧振中承諾一定會遵守立法院決議。

黃國昌指出，幾天前NCC一紙公文，表明不會重審中嘉案，交由經濟部投審會處理，形同實質放水。這個決定，令人對剛上任的NCC失望透頂，連立法院的決議都可以視若無物，他要求NCC出面說明。

黃國昌說，據聞20日經濟部投審會就要處理中嘉案，他要鄭重敬告林全，貿然放行此併購案，將會引發嚴重的後果；對照520前民進黨對中嘉案的態度，「新內閣的決定，已經不僅僅是堅持原則的問題，更是基本價值與政治誠信的問題」。

黃國昌質疑，「林全是否向徐旭東這個紅頂商人低頭？」他也希望新內閣，不要再讓大家失望。1050917

(中央社)