日本JR駕駛太盡責 寧可在鐵軌上小便

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日本媒體今天報導，鐵路營運商東日本旅客鐵道公司（East Japan RailwayCompany）為駕駛在值勤時於鐵軌上便溺致歉。該駕駛不願延遲服務，因此未前往洗手間。

公共廣播公司日本放送協會（NHK）與「朝日新聞」報導，這名50多歲的駕駛12日在駕駛的列車停靠千葉佐倉站時感到內急。千葉位於東京東南方。

朝日新聞報導，當時他打開遠離月台那側的駕駛艙門，接著在鐵軌上小便，因為他不希望因自己前往洗手間導致列車延誤。

NHK表示，東日本旅客鐵道公司接獲目擊證人通報此事後，便指示該駕駛在必要時應前往洗手間，但並未提及該駕駛是否會受到懲處。

根據NHK報導，公司表示：「我們向各位顧客致上最深的歉意，抱歉造成不信任與不安。」並說：「由衷反省此事，我們將提供更完善的指導，以防類似事件再度發生。」（譯者：中央社廖禹揚）1050917

(中央社)