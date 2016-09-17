東協商機加持 廣西南寧跳躍式改變

自從廣西首府南寧市成為「中國一東盟（東協）博覽會」的永久舉辦城市後，經過10多年建設，南寧城市風貌正以跳躍的速度改變。

提到廣西，絕大多數台灣民眾首先想到的是桂林、陽朔的山水。對於古稱邕州的南寧，認識不多。在台搜尋網路，與南寧連結較多的則是有關傳銷糾紛，以致產生刻板印象。

其實，南寧古屬百越之地，至今有將近1700年歷史。中華民國開國以來，廣西省會數次在桂林與南寧間遷移。

中共建政後，先將廣西省會設在南寧。1957年，大陸第一屆全國人民代表大會第四次會議通過決議，撤銷廣西省建制，成立廣西壯族自治區。1958年，廣西壯族自治區在南寧宣告成立，南寧為廣西壯族自治區首府。

雖然南寧確立為廣西首府已逾50年，不過，當地民眾說，南寧一直像個鄉村，大約從5、6年前才開始出現顯著變化。

中華民國對外貿易發展協會副祕書長葉明水說，4年前第一次來南寧，「沒想到4年內南寧可以進步得這麼快！」

2004年10月首屆中國一東盟博覽會舉辦是南寧的重要轉機。南寧市從此成為中國一東盟博覽會的永久舉辦城市，大陸中央開始將大筆建設經費投入南寧。

大陸為進一步加強與東南亞國家協會各國、以及日本、南韓的經貿往來，在中國—東盟博覽會主會場南寧國際會展中心東側，建設南寧「中國—東盟國際商務區」，提供商務、辦公、生活及服務中國東盟博覽會的各國聯絡部（辦事處）基地園區。

台商林大為說，南寧的發展方向跟台北有點像，市區是由西而東延伸。南寧東盟商務區就在南寧的東邊，以前是長途汽車站，到了晚上，漆黑一片。

隨著具有東南亞風情的各國建築陸續完工，大陸華潤集團旗下的大型都市綜合體華潤中心（包含萬象城購物中心、辦公大樓和住宅）啟用，如今的東盟商務區已成為南寧人口中的「富人區」。

在第13屆中國一東盟博覽會開幕前，南寧第一條地鐵通車，穿過東盟商務區到南寧高鐵站，等待連接興建中的泛亞鐵路。外界多認為，泛亞鐵路若能順利完工，將是一條「鐵絲綢之路」。1050917

(中央社)