台商布局南寧 銜接東協商機

剛結束的「第13屆中國一東盟博覽會」，中華民國對外貿易發展協會副祕書長葉明水帶隊出席。葉明水說，台商若想開拓東協市場，從南寧借路也是一種途徑。

今年的中國—東盟博覽會，貿協是第5次參展。雖然無法像東協十國設置大型主題館，但貿協透過設置台灣精品區，展出筆電、手機、自行車與機器人等透過嚴格標準選出可以代表台灣的產品。

葉明水說，展出產品的主軸是智慧生活，智慧型產品是台灣最大出口項目，透過展出，對於產品進入廣西會有很大幫助。

葉明水表示，廣西是成長中的市場，也是進入東協的門戶，台灣企業多與廣西合作會有很好的前景。台灣精品廠商過去到廣西的不多，藉由東盟博覽會與當地企業對接，可讓廣西民眾分享台灣創新產品。

台商林大為在到南寧接手家族事業前是個安穩的台北上班族。過去在匯豐銀行工作的他說，3、4年前剛到南寧時，南寧東盟商務區還像個大工地，朋友聽說他到南寧，都會露出不可思議的表情。

林大為表示，南寧發展速度非常快，從5至10年前的鄉村城市到現在幾乎追上二線城市是跳躍式的成長，過去有大量負面看法，隨著城市發展，提升速度很快。

廣西政治協商會議副主席劉正東表示，截至2016年7月，廣西累計批准台商規模以上投資專案近1700個，合同金額超過100億美元，實際到位50多億美元。

劉正東表示，台資已連續多年成為廣西主要的外資來源，富士康、台泥、統一、旺旺、大潤發和康師傅都已在廣西投資。

以過來人的經驗，林大為說，在飽和競爭壓力下，台灣年輕人在台機會不多。但廣西正好在跳躍式成長，廣西少數民族對外人友善，大陸對青年創業又提供相當多機會和舞台。

他分析，廣西是台灣的8倍大，有5500萬人口，廣西周邊的貴州貴陽和雲南的大西南開發已經成為中國大陸經濟發展的重心，富士康、統一等大企業已經到廣西投資，未來是中小企業跟進的機會點。

林大為觀察，台灣年輕人在軟體方面，例如創意、設計、金融和文化底蘊都還有優勢。台灣年輕人的創意在廣西會有很大的舞台。

不過，他提醒，廣西機會大、舞台大，但要全心全力投入，腳踏實地發展。

中國大陸為計畫經濟體制，「一帶一路」（絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路）是當前傾力推動的政策主軸，因此大陸老台商和新台商正在從中找新商機。「新南向」以東協10國、南亞6國、紐西蘭和澳洲共計18國為目標國家，則是台灣當前主推的經濟政策。

正如貿協所說的「借道」，或許靈活的台商可以結合兩者力量，打開一條新路徑。1050917

(中央社)