TOP點名「陸飯」騷擾 微博網友心寒：別來圈錢了
韓國夯團BIGBANG成員T.O.P因不堪「私生飯」（意指騷擾藝人隱私的粉絲）深夜頻按他家電鈴，日前在Instagram無奈寫道：「大陸粉絲們..拜託你們不要再來我家找我了」，控訴快被嚇死，男神發文後惹來其他國家粉絲共同指責，而消息傳回微博，有人生氣一顆老鼠屎害了一鍋粥，但也有網友心寒反問如何確定是大陸籍？直批：「別來圈錢了」、「私生飯是不對，但是這樣點名也沒必要加上國籍吧」。
T.O.P在Instagram表示：「大陸粉絲們..拜託你們不要再來我家找我了..半夜電鈴忽然響起，真的嚇死我了，我心臟要炸開了，已經忍了很久，再一次就要報警了喔！」沒想到此文卻引起戰火，許多大陸粉絲都發文表示生氣、哀傷，澄清不是所有陸飯都是這樣，而其他國家的粉絲則是同批私生飯的不是。
消息被轉發回微博後，惹來其他網友對T.O.P點名「大陸粉絲」的言論不滿，酸：「不反對你們來，雖說中國人多，但是你別指名道姓的啊」，或虧他昔日被拍到亂丟菸頭照片，「自己人品也沒多好」、「可能是去你家敲門叫你別亂丟菸的呀！」
而T.O.P稍後又上傳一張世宗大王像，笑說：「觀光勝地光化門so beautiful，廣場前世宗大王的魅力amazing」，虧自己家已像是著名的觀光景點，更惹來大陸粉絲震怒，批：「改了4次還是批大陸粉絲，又貼世宗大王諷刺，拜拜！」
(中時電子報)
關鍵字：BIGBANG
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