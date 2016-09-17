降電費促成長 菲考慮重啟廢置核電廠

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為降低發電成本進而促進經濟成長，菲律賓政府正考慮啟用馬可仕總統時代斥資20億美元興建、但因安全考量而廢置的1座核能發電廠，但民間對此暫未取得共識。

今年8月底，國際原子能總署（IAEA）在馬尼拉召開亞太地區核能前景會議，菲國啟用核能發電的構想，再度引起討論，菲律賓能源部長庫希（Alfonso Cusi）當時表示，菲律賓對於採用核能發電「持開放態度」。

為此，菲律賓能源部16日特別安排媒體參觀設於巴丹省（Bataan Province）摩龍鎮的巴丹核能發電廠（BNPP）。

巴丹核能發電廠設於馬尼拉灣畔，位於海平面18公尺的小山丘上，距馬尼拉陸路距離約200公里。

核能發電倡導者、眾議員馬克．許範戈（Mark Cojuangco）在簡報會上說，核能發電可以大幅降低菲國電費，吸引更多投資進而促進經濟發展。此外，核能發電也可減少火力發電廠排放的二氧化碳。

許範戈引述世界衛生組織及其他機構的研究稱，核能發電也是最安全的發電方式之一，並說明2011年福島核災是海嘯所致，1986年車諾比核災，則是因為他們非法進行了實驗。

但同樣到場視察的華裔參議員張僑偉（Sherwin Gatchalian）有不同看法，他認為萬一發生核災後果將十分嚴重，政府不能賭上民眾生命安全。

巴丹核能發電廠是馬可仕擔任總統時期的計畫，菲律賓政府花了11年的時間選定現址，於1976年斥資20億美元開始興建，園區占地356公頃，反應爐由西屋電器供應。

這座核電廠於1984年幾乎完竣，IAEA派團前來檢視，1985年就投入營運一事召開公聽會，但1986年馬可仕政府被推翻，同年又發生車諾比核災，接任的柯拉蓉政府決定將它封閉。

菲國政府研究顯示，巴丹核能發電廠雖從未啟用，但經過30多年來重要機件及設備已經腐化變質，估計需要10億美元的經費進行修復工程。1050917

(中央社)