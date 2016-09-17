基隆晚間停收垃圾 18日恢復清運

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

基隆市環保局表示，因颱風馬勒卡來襲，今天晚間全市垃圾、資源回收物及廚餘暫停收運，明天則依平日正常時間清運垃圾，請民眾切勿隨意丟棄垃圾，以確保市容整潔。1050917

(中央社)