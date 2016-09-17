陸官校長張捷清理風災樹枝 馮世寬：我給他一個讚

陸軍官校校長張捷率隊救災整理環境，國防部長馮世寬表示肯定。（孟祥傑攝）

陸軍官校校長張捷率隊救災整理環境，國防部長馮世寬表示肯定。（孟祥傑攝）

陸軍官校少將校長張捷日前在莫蘭蒂風災期間，率隊到陸官教師宿舍整理環境，照片被傳上網路後引來部分網友批評，國防部長馮世寬今天（17日）表示，他對官校校長以身作則帶弟兄去救災，「我給他一個讚！」

馮世寬今天下午赴新北市深坑、新店、板橋巡視慰問預置防颱部隊時受訪表示，他對官校校長親自以身作則，帶領大家去救災，給予最高的讚揚，因為親愛精神就是國軍幹部的基石，用以帶領部下與部隊，他今天的所作所為，「我給他一個讚！」

馮世寬說，他探視救災官兵時詢問官兵：「累不累？」1名參與救災的士兵說：「報告部長，不累。」他問：「有沒有想家？」士兵回答：「有，但是任務優先。」馮世寬說，這些官兵也是別人的孩子，有些人還是別人的父親，但都願意犧牲奉獻，以完成任務為最高榮譽，他很感動。

馮世寬指出，有阿兵哥跟著清潔隊出動，站在垃圾車尾，代表部隊官兵勇於犧牲、勇敢果決，以達成任務為優先。

高雄市傳出莫蘭蒂颱風剛走，公務員都放假，只剩軍人留下救災，馮世寬說他不清楚這個狀況，但他自己所見，部隊表現的士氣都很高，不會計較誰在與誰不在，他對官兵的訓練、紀律與服從性非常肯定，相信打仗時必能勝利。

不過，花蓮地區傳出有預置救災部隊的阿兵哥抱怨，餐食「只有白飯配罐頭」，馮世寬強調，他昨天去八軍團，隨機檢查準備給阿兵哥的便當，菜色非常好，「比我吃的都好！」他也肯定指揮官季連成中將對官兵的照顧，「我想其他枝節的事，我們就不值得計較了」。

另針災害防救法規定，國軍投入協助救災，應由地方政府負擔相關成本，但中央與各縣市都沒人出錢，軍方只能自行吸收；馮世寬對此回應，很感謝媒體的提醒，如果未來國防預算不足，國防部會以此提出要求補足。

陸軍後勤指揮部三支部聯保廠昨天下午起，調派20名官兵進駐新店區待命，另有13人前往去年遭蘇迪勒颱風重創的烏來區待命；中校廠長林俊賢表示，已與新店區公所協調好，官兵只負責打掃公園、道路等公共區域，一般家戶由民眾自行負責。

(中時)