美大學挨批 拿節儉圖書館員百萬捐款買足球記分板
美國新罕布夏大學(University of New Hampshire)最近雖然因為節儉的前圖書館員Robert Morin，在死後將400萬美元的存款全數捐給大學而躍上新聞版面，但大學決定用4分之1的捐款在足球體育場裝設一個巨大的電子計分板後，引發外界和不少校友反彈。
根據《華盛頓郵報》(Washington Post)報導，在該校畢業、並且在該校圖書館長期擔任管理員的Morin，去年三月辭世享年77歲。他生前過得很節儉、只花少數一點積蓄買食物和衣服，但過世後他將高達400萬美元的存款捐給大學，其中10萬美元他指定用在該大學的Dimond圖書館上。該校代表Erika Mantz說，Morin的生活都圍繞在圖書館上，他喜歡在館前的庭院抽煙斗、喜歡和學生談天，也常幫助在學校圖書館工作的學生。
大學認為將Morin捐款中的100萬用在裝設這個電子計分板情有可緣，因為Morin過世前15個月住在一個輔助生活中心時，開始看足球賽的電視轉播，並且變得熟知所有比賽規則、隊伍和球員的名字等。
但對其他人來說，大學這個決策和Morin節儉的生活風格不符，該校畢業生Claire Cortese批評，大學不該讓運動部門獲得比Morin捐給圖書部門，多十倍的捐款。她指出學校可以用在其他方面，尤其是目前大學缺乏足夠的停車位、攝影部暗房也缺乏足夠的水源。
還有其他校友也到大學臉書上留言，表達他們的對捐款被用來買電子計分板的不滿。《華郵》指出，大學學費越來越貴，許多學費現在強制收取一定的費用來支持學校的運動部門。這些部門可為大學帶來高額收入，但是大學也必須要花大錢來擴增相關設施、雇請教練和員工等。
(中時電子報)
新聞來源：University to buy $1 million football scoreboard with thrifty librarian’s money, outraging critics
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