喬任梁「頭套塑膠袋」陳屍家中 遺體有傷

喬任梁被同居女友發現陳屍家中。(取自喬任梁微博)

大陸28歲男星喬任梁昨晚驚傳過世，讓親朋好友與粉絲不敢相信，經紀公司今(17日)發出聲明，證實喬任梁因為嚴重抑鬱症選擇自殺，據悉，喬任梁是被同居女友發現用塑膠袋套頭方式自盡，報案後，被警方確認身亡。

據《新民網》報導，喬任梁與女友同居，因為精神壓力極大，長期服用抗抑鬱藥物，曾有過輕生紀錄。昨晚喬任梁被女友發現時，頭上套著塑膠袋，已死亡一段時間，報警後確認死亡，手上還留有過去舊傷。

喬任梁逝世後，死因瘋傳，經紀人更特地出面澄清網上不實謠言，「絕對是沒有不好事情，沒有傳言中的那些事情，沒有玩那些東西，我就想還他一個清白。」

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(中時電子報)