喬任梁「頭套塑膠袋」陳屍家中 遺體有傷
大陸28歲男星喬任梁昨晚驚傳過世，讓親朋好友與粉絲不敢相信，經紀公司今(17日)發出聲明，證實喬任梁因為嚴重抑鬱症選擇自殺，據悉，喬任梁是被同居女友發現用塑膠袋套頭方式自盡，報案後，被警方確認身亡。
據《新民網》報導，喬任梁與女友同居，因為精神壓力極大，長期服用抗抑鬱藥物，曾有過輕生紀錄。昨晚喬任梁被女友發現時，頭上套著塑膠袋，已死亡一段時間，報警後確認死亡，手上還留有過去舊傷。
喬任梁逝世後，死因瘋傳，經紀人更特地出面澄清網上不實謠言，「絕對是沒有不好事情，沒有傳言中的那些事情，沒有玩那些東西，我就想還他一個清白。」
中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995
(中時電子報)
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