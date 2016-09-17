迎接明年全中運 彰縣體育場館陸續整修暫停開放

明年度全國中等學校運動會將在彰化縣舉辦。（圖／彰化縣政府提供）

明年度全國中等學校運動會將在彰化縣舉辦。（圖／彰化縣政府提供）

106年全國中等學校運動會明年春天將在彰化登場，預計將吸引來自全國各縣市代表隊約1萬2千人前來參加此年度運動盛事。主辦單位彰化縣政府已積極投入相關籌備活動，本月19日起包括員林運動公園等五個體育場官將陸續關閉進行整修，期間將暫停開放，詳情可見縣府官網。

彰化縣政府指出，預定辦理整修之場館包括彰化縣立體育場田徑場、體育館、健興網球場、健興游泳池、員林運動公園等5處；各競賽場館整建完成後，將提供符合全國賽事標準與嶄新的競賽環境，讓各縣市代表選手能在優質競賽場地締造佳績；全中運賽事辦理完成後，整修後嶄新的場館也將提供縣民更優質的運動休憩環境。

(中時)