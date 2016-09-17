紅葉受災 高潞批台東縣府避重就輕

時代力量立委高潞．以用今天表示，台東紅葉部落目前尚無溫泉特地區開發案的意思，是還沒有廠商，但不代表台東縣政府沒有持續推動；她批評台東縣政府的回應是避重就輕。

高潞．以用16日透過聲明指出，受到莫蘭蒂颱風侵襲災害嚴重的紅葉部落，就是台東縣長黃健庭不顧在地布農族人反對、強推溫泉特定區開發的範圍。

台東縣政府昨晚回應表示，台東縣紅葉溫泉風景特定區都市計畫是早在民國92年12月25日的第一次通盤檢討所劃設，目的在配合當時發展觀光需求，與黃健庭無關，至今亦無任何開發案。對於地方疑慮，縣政府多次表達願進行協商，審慎檢討各種可能方案。

高潞．以用今天再度發出新聞稿，並以104年2月的新聞紀錄指出，目前尚無開發案的意思是還沒有廠商，但不代表台東縣政府沒有持續推動，直到去年送到內政部營建署的都市計畫變更仍有此一內容，審議現場還有紅葉族人特地北上抗議，而台東縣府人員在會中仍護航此計畫變更。

高潞．以用質疑，去年2月台東縣長是不是黃健庭呢？「如果是，那這個政策的延續怎麼會跟黃大縣長沒關係呢」？台東縣政府的回應根本避重就輕。

她表示，原住民族基本法已通過超過10年，其中第21條明確要求所有原住民族地區的開發都要經過當地族人同意，且必須是充分的知情同意，而非點人頭各個擊破。

高潞．以用說，台東從美麗灣BOT案、卡大地布和加路蘭的祖墳遷葬，及近來的棕櫚渡假村開發案，顯然都沒有做到，她要求台東縣政府不要只會程序性的通盤檢討、而是要好好的自我檢討，不要讓侵害原住民權利的事情一再發生。1050917

(中央社)