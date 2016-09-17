立委批開發紅葉致災 縣府：無推動作為

台東縣政府今天聲明表示，民國102年5月開始進行紅葉溫泉風景特定區計畫通盤檢討，也邀集專家研討可行方案，並無推動當地開發之作為。

時代力量立委高潞．以用今天表示，台東紅葉部落目前尚無溫泉特地區開發案的意思，是還沒有廠商，但不代表台東縣政府沒有持續推動；她批評台東縣政府昨天的回應是避重就輕。

台東縣政府今天再度聲明，紅葉溫泉風景特定區計畫在於92年12月25日第一次通盤檢討劃設開發許可區，縣府在102年5月開始進行通盤檢討，基於10餘年間都市計畫內容對所有民眾的信賴保護原則，縣府不宜冒然逕行變更或取消原已劃設分區。

聲明表示，為了兼顧地主權益及地方需要，第二次通盤檢討作業至今，縣府亦邀集專家研討可行方案，並無推動當地開發之作為，甚且與鄉公所及相關民意代表、意見領袖請益。

台東縣政府指出，都市計畫涉及層面複雜，雖有部分村民意見強烈表達，唯縣府有法律效應、權利義務等牽動需全盤考量，在此也呼籲，高潞委員能從中央著力給予縣府專業及協商的支持，台東土地治理絕非一言堂，但是具體可行的方案才是為部落長久發展有益的作為。1050917

(中央社)