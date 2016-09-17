颱風馬勒卡北上 新北降雨明顯

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颱風馬勒卡今天下午已經移動到宜蘭東北方，中央氣象局觀測，過去3小時新北、石碇已經累積50毫米以上雨量，雨勢持續中。

根據中央氣象局最新資料，今年第16號颱風馬勒卡目前位在宜蘭東北東方約110公里海面上，正以每小時12公里速度向北轉北北東移動，7級風暴風半徑180公里，近中心最大風速每秒45公尺，相當於14級風。

中央氣象局說，馬勒卡颱風暴風圈仍籠罩台灣東部、東北部，台中以北及南投地區、北部地區風雨將稍微增強，氣象局今天觀測，過去3小時新北、石碇已經累積50毫米以上雨量，降雨持續中。

氣象局持續發布豪雨特報，大台北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、南投、雲林及嘉義有局部大雨或豪雨；宜蘭、花蓮、南投、嘉義以北及台南以南有局部大雨發生機率。1050917

(中央社)