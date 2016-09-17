王建民2次牛棚練投 手臂感覺很好

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美國職棒堪薩斯皇家隊的台灣投手王建民8月底因右手二頭肌發炎，進入傷兵名單，目前經過2次牛棚練投，他表示「手臂感覺很好」。

皇家今天在主場4比7敗給芝加哥白襪，苦吞5連敗，在外卡榜落後達7場勝差。王建民原訂在今天賽前面對打擊練習投球，但因雨取消。

今日美國報（USA Today）網站報導，王建民日前已經2次牛棚練投，他表示手臂感覺很好。

王建民現年36歲，旅美17年在大聯盟的第9個球季，首次整季擔任後援投手，出賽38場、投53.1局，被敲60安打、責失25分，戰績6勝0敗、防禦率4.22。1050917

(中央社)