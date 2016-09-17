台8縣市長參訪團登陸 明見俞正聲、張志軍

針對台灣縣市長參訪團登陸參訪，大陸國台辦發言人馬曉光17日表示，應北京市台辦邀請，由台灣新北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、金門縣及連江縣8個縣市負責人組成的台灣縣市長參訪團，於今日到北京參訪，就經濟、文化、旅遊等領域交流合作與大陸方面進行探討。參訪團部分成員還將到大陸其他省市參訪交流。

據了解，該參訪團18日上午將與大陸國台辦主任張志軍會面；下午大陸全國政協主席俞正聲也將接見參訪團成員。

(中時)