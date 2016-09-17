謝俊得出席阿索羅國際藝術電影展
第35屆阿索羅國際藝術電影展今年的主題為「靈魂」，台灣策展人楊衍畇受邀策劃「生態作為動詞」和「文化秘遇」兩項主題展，駐義大利副代表謝俊得也受邀出席開幕典禮。
第35屆義大利阿索羅國際藝術電影節（Asolo Art Film Festival）於10日至18日在義北山城阿索羅（Asolo）舉行，本屆以「靈魂」為主題，紀念在6月驟逝的影展主席札裴隆尼（Attilio Zamperoni），也關切生命、生態與內在的靈性。
繼去年受邀策劃台灣前衛影像展，楊衍畇今年再度受邀策劃名為「生態作為動詞」（Eco As A Verb）及「TAIWANVIDEA2.0：文化秘遇」的主題影展，並在16日晚間舉辦開幕儀式。
楊衍畇為俄羅斯聖彼得大學藝術史碩士，國立師範大學美術研究所博士，特別關注當代視覺文化影響力，曾策畫各類創意影像展覽。
受邀參與的謝俊得在致辭時表示，「透過楊衍畇策畫的影像展，可讓義大利甚或全世界更清楚、深刻地瞭解台灣對環境生態等議題的觀點及所做的努力。」
他還說，「電影與其他所有藝術形式一樣，可以連結不同文化的人民。如同TAIWANVIDEA2.0：文化秘遇所呈現的多元文化相遇過程及創作者的生命經驗。」1050917
(中央社)
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