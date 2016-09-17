憂鬱症纏身 陸男星喬任梁結束生命

中國大陸男星喬任梁昨晚被發現在上海住宅身亡，得年28歲。經紀公司今天發表聲明表示，喬任梁因承受外界不實報道和重傷話語後，患上了憂鬱症，最後選擇結束生命。

喬任梁曾演出戲劇「傾世皇妃」、「錦繡緣華麗冒險」、「小時代之摺紙時代」等作品，與黃曉明、林心如、何潤東、陳喬恩、吳映潔等人合作過，星途才正要展露頭角。

經紀公司的聲明中表示，過去的幾年，喬任梁一直飽受失眠困擾，但一向樂觀開朗的他，在朋友家人的陪伴下，一直積極的工作、生活。去年在繁重的工作中，遇上外界種種對他不實的報道和重傷的話語後，他患上了憂鬱症。

聲明指出，外界發出的歪曲事實和重傷他的言論報道，使他被誤解，種種被猜疑的聲音給他造成無形巨大的壓力，導致病情加重，黑暗和絕望一度伴隨著他。這一年，訪醫問藥、減少工作、度假散心，眼看他慢慢有了笑容，病情有所好轉，卻不料他用最決絕的方式，擺脫不可承受之病痛，與世訣別。

與喬任梁合演新片「我們的十年」的鬼鬼在臉書悼念說，「我不想相信，但我會想你。」好友井柏然在微博上寫道，「難過，不敢相信，直到現在仍不願相信，請大家尊重他。」伊能靜則語重心長的說，「沒有任何一個人應該承擔他人的惡意，因為每個生命都不容易，在燦爛背後，好男兒的你，也好好的，休息吧。」

經紀公司表示，喬任梁的遺體告別儀式將會在上海舉行，具體時間地點將另行公布，讓愛他的親朋好友們一起送他最後一程。

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1050917

(中央社)